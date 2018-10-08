وفاة شاب فلسطيني في حادث سير بروسيا

رام الله - دنيا الوطنتوفي الشاب الفلسطيني حلمي حاتم أبو عبيد، من سكان مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، بعد تعرضه لحادث سير اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو.وأكد محمد أبو عبيد، عم الشاب حلمي في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن حلمي ذهب إلى روسيا لاستكمال دراسته، لافتاً إلى أنه تخصص في العلوم السياسية.وأشار أبو عبيد، إلى أنه ستتم مراسم دفن الشاب حلمي في موسكو، لافتاً إلى أن والده حاتم، كان عنده قبل شهرين من وفاته، وعاد إلى قطاع غزة بعد ذلك.