الحمد الله يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس آخر التطورات

برام الله، مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس الجديد، دانيال دوفيلارد، بحضور رئيس البعثة السابق ديفيد كين، آخر التطورات السياسية، والعديد من القضايا، خاصة تعزيز التعاون، ودعم الصليب الأحمر في أنشطته المختلفة.



وجدد رئيس الوزراء مطالبته المنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة التي تُعنى بحقوق الإنسان، لبذل مزيد من الجهود للضغط على إسرائيل، وإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، لا سيما بحق أسرانا في سجون الاحتلال، خاصة في ظل الظروف

الصعبة التي يتعرضون لها، وسلب سلطات الاحتلال لأبسط حقوقهم الإنسانية، كما طالبها بالوقوف مع أهلنا في (الخان الأحمر) المهددين بالتهجير القسري والهدم والمصادرة، في خرق آخر للقانون الدولي والإنساني.



وأشاد الحمد الله، بدور الصليب الأحمر، وجهوده على مدار العقود الطويلة في فلسطين، خاصة في ملف الأسرى، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس بعثة الصليب الأحمر السابق ديفيد كين؛ لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين، متمنياً له التوفيق في حياته

العملية والمهنية المستقبلية، مؤكداً مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبعثة الدولية، وعملها في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه