شؤون المرأة تفتتح تدريباً حول التخطيط من منظور النوع الاجتماعي لمراكز تواصل

بدأت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، ضمن برنامج (ويلود 3) الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الدورة التدريبية "التخطيط من منظور النوع الاجتماعي"، تستهدف منسقات مراكز تواصل في المحافظات.





وأكد بسام الخطيب، وكيل وزارة شؤون المرأة، في افتتاح الدورة، على دعم الوزارة الدائم ومساندتها التامة لمنسقات تواصل في المحافظات.





وشدًد الخطيب على أهمية التدريب لبناء قدرات وتمكين المنسقات من بناء خطة من منظور النوع الاجتماعي، وأهمية الاستفادة القصوى من مادة التدريب، وتحويلها إلى نتائج ملموسة في العمل اليومي لتضمين ودمج احتياجات النساء بشكل مستمر في الخطط والبرامج.





وشكر الخطيب الوكالة الإيطالية للتعاون على الدعم والمساندة، كما شكر المدربة، تحرير الأعرج.





ويتناول التدريب الذي يستمر أربعة أيام، المفاهيم الأساسية للنوع الاجتماعي، وأهميته في التنمية والتخطيط والتحليل، واستراتيجية الوزارة ودور مراكز تواصل في تنفيذها، العقبات، التحالفات، تحديد أولويات مراكز تواصل الاستراتيجية، وتبني خطط تنفيذية.

رام الله - دنيا الوطن