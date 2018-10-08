الأعرج يبحث مع سفير جمهورية سنغافورة آفاق التعاون المشترك

التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، في مكتبه، سفير جمهورية سنغافورة غير المقيم، والمعتمد لدى دولة فلسطين السيد Hawazi Daipi، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة فلسطين وجمهورية سنغافورة في إطار الحكم المحلي.





وفي بداية اللقاء شكر الأعرج جمهورية سنغافورة حكومة وشعباً على دعمهما المتواصل لدولة فلسطين بشكل عام، وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص.





واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مختلف قطاعات الحكم المحلي، لا سيما مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وفتح آفاق التعاون بين وزارة الحكم المحلي الفلسطينية ونظيرتها السنغافورية، وإعداد إطار عمل برنامج يشمل البلديات والخدمات الإلكترونية، ونظام التخطيط والتصميم الحضري، وكذلك التخطيط الوطني المكاني، إضافة إلى استخدامات التكنلوجيا الذكية في أعمال التخطيط.





بدوره، شكر السفير السنغافوري الوزير الأعرج على حسن الاستقبال، والعمل البناء في قطاع الحكم المحلي، كما أبدى استعداده لإعداد خطة عمل وخطوات من شأنها تعزز العمل والتعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في إطار التدريب وتبادل الخبرات السنغافورية والفلسطينية في قطاع الحكم المحلي.

رام الله - دنيا الوطن