وفد برلماني فرنسي يزور جامعة النجاح ويبحث مع إدارتها آفاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح، يوم الأحد الموافق 7/10/2018 وفداً فرنسياً يرأسه عضو البرلمان الفرنسي ريشارد راموس، ورافقه في الزيارة الصحفي فيليب مانييه، مدير مكتب راديو (France Bleu) في مدينة اورليون الفرنسية، والأستاذ أسامة مصطفى، وابنة السيد راموس.وحضر اللقاء من الجامعة الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور وسيم بيشاوي، رئيس قسم اللغة الفرنسية في الجامعة، ومنسق الزيارة، والأستاذة آية جبري، من مكتب العلاقات الدولية، والأستاذ محمد كوبري، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة، والسيدة شذى جرارعة، من دائرة العلاقات العامة.وهدفت الزيارة إلى التعرّف على الجامعة ومناقشة آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات الفرنسية، واستكشاف وضع تعليم اللغة الفرنسية في شمال الضفة الغربية، كما تم التطرق لإمكانية إيجاد بديل عن المعهد الفرنسي، الذي أغلقته القنصلية الفرنسية حديثاً في مدينة نابلس.وفي بداية اللقاء، رحّب د. النتشة بالوفد الضيف، وأعرب عن تقديره لدعم الحكومة الفرنسية الدائم للشعب الفلسطيني وجامعة النجاح الوطنية، وأطلع الضيف على برامج الجامعة الأكاديمية وطلبتها وحرمها الجامعي والمعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجه التعليم العالي في فلسطين ومنها صعوبة استقطاب طلبة أجانب وخبرات أجنبية للتدريس في الجامعات الفلسطينية.كما أشار إلى علاقات التوأمة والاتفاقيات المشتركة مع الجامعات الفرنسية، وكون جامعة النجاح الوطنية الأولى في فلسطين التي أنشأت قسم اللغة الفرنسية باتفاقية تعاون مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس، كما تحدث عن برنامج اللغة الفرنسية لمرحلة البكالوريوس وبرامج اللغة الفرنسية الفرعية، بالإضافة لوجود مساق حر، يستطيع أي طالب من أي تخصص الالتحاق به، حيث أن إقبال الطلبة عليها جيد.وتحدث عن المعيقات التي واجهت الجامعة، فيما يتعلق بمنح الطلبة للجامعات الفرنسية والتأثير السلبي لإغلاق المعهد الثقافي الفرنسي على المجتمع الفلسطيني، وتعليم اللغة الفرنسية في شمال الضفة الغربية، كما تطرق إلى أهمية توسيع برنامج تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.وبدوره، شكر رئيس الوفد الجامعة على حسن الضيافة والاستقبال، وأكد على أهمية التعاون المشترك بين جامعة النجاح والجامعات الفرنسية، وضرورة توفير معهد أو مركز لتعليم اللغة الفرنسية في مدينة نابلس، بحيث يشكل حلقة وصل بين الشعب الفرنسي والناطقين باللغة الفرنسية.وخلال زيارته، قام الوفد بلقاء طلبة قسم اللغة الفرنسية في الجامعة؛ للتعرف على الاحتياجات والصعوبات والتحديات القائمة فيما يخص تعلم اللغة الفرنسية، والآفاق المتاحة للطلبة، بعد إنهائهم دراستهم الجامعية، كما أثنى على المستوى اللغوي للطلبة، وكذلك كفاءة طاقم الهيئة التدريسية.