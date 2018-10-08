شؤون فلسطينية

عودة تكشف عن مخطط لإنشاء الحديقة التكنولوجية في محافظة طولكرم

عودة تكشف عن مخطط لإنشاء الحديقة التكنولوجية في محافظة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية عبير عودة، اليوم الاثنين، عن مخطط لإنشاء الحديقة التكنولوجية (تكنوبارك) في محافظة طولكرم، على مساحة 40 دونماً، بمنطقة الكفريات التي تتوسط محافظات شمال الضفة الغربية، ومؤسساتها الأكاديمية والبحثية، ومنها جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة فلسطين التقنية (خضوري).

وشددت الوزيرة على أهمية المشروع في الحد من التوسع الاستيطاني، حيث إن المنطقة المقترحة لـ (التكنوبارك) تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري، ومساحتها 40 دونماً منها 13 دونماً، تقع ضمن تصنيف (ج)، وبالتالي فإن الموقع يقع على قطع أراضٍ مستهدفة من الاستيطان، بسبب قربها من مستوطنة صناعية، يطلق عليها اسم (سلعيت).

وأشارت الوزيرة عودة إلى أهمية المشروع في فتح آفاق جديدة أمام الشباب والاقتصاد الفلسطيني، وتوفير حاضنة لتحفيز الإبداع والابتكار في فلسطين، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية، د. علي شعث، أنه بناء على تعليمات وتوجيهات الوزيرة عودة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة إنشاء القرية الذكية، فقد تم عقد عدة اجتماعات في مقر الهيئة العامة للمدن الصناعية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم العالي، والحكم المحلي، والاشغال العامة والإسكان، تم خلالها توزيع ورقة مفاهيم أعدتها الهيئة وتصور للمناطق التكنولوجية، ومكوناتها الرئيسية ومعايير إقامتها.

كما تمت زيارة المنطقة المقترحة، بهدف تشخيصها، وعمل تحليل للموقع المقترح، والتأكيد على ضرورة الحصول على كافة صلاحيات التراخيص، كما حصل في المناطق الصناعية الجديدة (ترقوميا وجنين).

أخبار ذات صلة

الحمد الله يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس آخر التطورات

الحمد الله يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس آخر التطورات

وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

أبو ظريفة: هذا الشهر سيتحدد إما الذهاب لبر الأمان أو لكارثة وطنية

أبو ظريفة: هذا الشهر سيتحدد إما الذهاب لبر الأمان أو لكارثة وطنية

المقاصد: الأشعة و&#34;أورام العظام&#34; يدخلان تقنية &#34;الترددات اللاسلكية&#34; لعلاجها

المقاصد: الأشعة و"أورام العظام" يدخلان تقنية "الترددات اللاسلكية" لعلاجها

الاحتلال يُجبر عائلة كوازبة على هدم منزلها في القدس

الاحتلال يُجبر عائلة كوازبة على هدم منزلها في القدس

شاهد: هل يمكن أن تلجأ للعلاج الروحاني ضد الشعوذة والسحر؟

شاهد: هل يمكن أن تلجأ للعلاج الروحاني ضد الشعوذة والسحر؟

غطاس: مصر سلمت الجامعة العربية نتائج مباحثات المصالحة والدور المصري سيتغير

غطاس: مصر سلمت الجامعة العربية نتائج مباحثات المصالحة والدور المصري سيتغير

الأعرج يبحث مع سفير جمهورية سنغافورة آفاق التعاون المشترك

الأعرج يبحث مع سفير جمهورية سنغافورة آفاق التعاون المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس آخر التطورات

الحمد الله يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس آخر التطورات

المقاصد: الأشعة و&#34;أورام العظام&#34; يدخلان تقنية &#34;الترددات اللاسلكية&#34; لعلاجها

المقاصد: الأشعة و"أورام العظام" يدخلان تقنية "الترددات اللاسلكية" لعلاجها

الاحتلال يُجبر عائلة كوازبة على هدم منزلها في القدس

الاحتلال يُجبر عائلة كوازبة على هدم منزلها في القدس

شاهد: هل يمكن أن تلجأ للعلاج الروحاني ضد الشعوذة والسحر؟

شاهد: هل يمكن أن تلجأ للعلاج الروحاني ضد الشعوذة والسحر؟

الأعرج يبحث مع سفير جمهورية سنغافورة آفاق التعاون المشترك

الأعرج يبحث مع سفير جمهورية سنغافورة آفاق التعاون المشترك

وفد برلماني فرنسي يزور جامعة النجاح ويبحث مع إدارتها آفاق التعاون المشترك

وفد برلماني فرنسي يزور جامعة النجاح ويبحث مع إدارتها آفاق التعاون المشترك

عودة تكشف عن مخطط لإنشاء الحديقة التكنولوجية في محافظة طولكرم

عودة تكشف عن مخطط لإنشاء الحديقة التكنولوجية في محافظة طولكرم

الشرطة تُنجز 3406 قضايا الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 3406 قضايا الأسبوع الماضي

منوعات

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء &#34;حساس&#34; من جسدها

فيديو: نسرين طافش تظهر بوشم مثير للجدل في جزء "حساس" من جسدها

فيديو: هذا ما فعلته &#34;الشربيني&#34;عندما باركت لها زميلتها على زواجها من&#34;عمرو دياب&#34;

فيديو: هذا ما فعلته "الشربيني"عندما باركت لها زميلتها على زواجها من"عمرو دياب"

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

فنانة مصرية داخل مستشفى لعلاج سرطان الثدي من هي.. وماذا قالت؟

ثمل وبدأ يشتم أمام الأطفال.. الشرطة تعتقل هذا النجم الشهير

ثمل وبدأ يشتم أمام الأطفال.. الشرطة تعتقل هذا النجم الشهير

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

&#34;روب حمام وهوت شورت&#34;..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

"روب حمام وهوت شورت"..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و&#34;معجباته&#34;.. وجه شرير و&#34;كرش&#34;

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و"معجباته".. وجه شرير و"كرش"

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: &#34;أنا بحبك ياسارة&#34;

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: "أنا بحبك ياسارة"

سما المصري تكشف عن أول ملابسها &#34;المحتشمة مش أوي&#34;

سما المصري تكشف عن أول ملابسها "المحتشمة مش أوي"

طريقة وفاة كوميدي سعودي تصدم جمهوره.. وهذا آخر ظهور له قبيل وفاته بساعات

طريقة وفاة كوميدي سعودي تصدم جمهوره.. وهذا آخر ظهور له قبيل وفاته بساعات

عربي

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

فيديو: إعلامية لبنانية: الحريري تعرض لإهانات في السعودية وكان محتجزاً

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

أسرة &#34;خاشقجي&#34; تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة &#34;خديجة جنكيز&#34; وليست خطيبة &#34;جمال&#34;

أسرة "خاشقجي" تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة "خديجة جنكيز" وليست خطيبة "جمال"