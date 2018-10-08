عودة تكشف عن مخطط لإنشاء الحديقة التكنولوجية في محافظة طولكرم

كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية عبير عودة، اليوم الاثنين، عن مخطط لإنشاء الحديقة التكنولوجية (تكنوبارك) في محافظة طولكرم، على مساحة 40 دونماً، بمنطقة الكفريات التي تتوسط محافظات شمال الضفة الغربية، ومؤسساتها الأكاديمية والبحثية، ومنها جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة فلسطين التقنية (خضوري).





وشددت الوزيرة على أهمية المشروع في الحد من التوسع الاستيطاني، حيث إن المنطقة المقترحة لـ (التكنوبارك) تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري، ومساحتها 40 دونماً منها 13 دونماً، تقع ضمن تصنيف (ج)، وبالتالي فإن الموقع يقع على قطع أراضٍ مستهدفة من الاستيطان، بسبب قربها من مستوطنة صناعية، يطلق عليها اسم (سلعيت).





وأشارت الوزيرة عودة إلى أهمية المشروع في فتح آفاق جديدة أمام الشباب والاقتصاد الفلسطيني، وتوفير حاضنة لتحفيز الإبداع والابتكار في فلسطين، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة.





وبين الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية، د. علي شعث، أنه بناء على تعليمات وتوجيهات الوزيرة عودة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة إنشاء القرية الذكية، فقد تم عقد عدة اجتماعات في مقر الهيئة العامة للمدن الصناعية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم العالي، والحكم المحلي، والاشغال العامة والإسكان، تم خلالها توزيع ورقة مفاهيم أعدتها الهيئة وتصور للمناطق التكنولوجية، ومكوناتها الرئيسية ومعايير إقامتها.





كما تمت زيارة المنطقة المقترحة، بهدف تشخيصها، وعمل تحليل للموقع المقترح، والتأكيد على ضرورة الحصول على كافة صلاحيات التراخيص، كما حصل في المناطق الصناعية الجديدة (ترقوميا وجنين).

رام الله - دنيا الوطن