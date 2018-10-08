شؤون فلسطينية

الشرطة تُنجز 3406 قضايا الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 3406 قضايا الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
 أنجزت الشرطة في محافظات الضفة الغربية، 3406 قضايا، خلال الأسبوع الماضي.  

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3406 قضايا، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 115 قضية، ودورت 32 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 440 قضية، ودور 84 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 3249 قضية، ودور 2067 قضية أخرى.
 
وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت 529 غرام مواد مخدرة، و289 حبة مخدرة، و30 أداة تعاطي، بالإضافة إلى 65 من بذور القنب.

وسجلت إدارة شرطة المرور 219 حادث سير، نتج عنها وفاة شخص، وإصابة 148 شخصاً، وفحصت 13518 مركبة، وأنزلت عن الشارع 117 مركبة، لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5934 مخالفة مرورية، وحجزت 189 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 189 مركبة غير قانونية. 

وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 99714 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 31359 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 11 قضية، وجاري متابعة 8 قضايا أخرى، وضبطت 103 قطع أثرية.

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