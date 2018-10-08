شاهد: الفنان رامي زهد.. تحدى الإصابة وأبدع في لوحاته الفنية

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



لم تمنع الإصابة التي تعرض لها الفنان رامي زهد، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 من استكمال موهبته التي نشأ عليها، والمتمثلة بالرسم بكافة أشكاله.







الفنان زهد لم يستطع بعد الإصابة أن يمسك بقلمه وريشته لثلاث سنوات متتالية؛ إلا أن إصراره على المضي قدماً في تحقيق حلمه، جعل منه شعلة تتحدى الإصابة، التي أثرت بشكل كبير على يده التي يعتمد عليها بشكل أساسي في ممارسة هوايته بالرسم.







اعتبر زهد، الإصابة التي تعرض لها تحدياً جديداً يمكن له من خلاله، أن يحقق إنجازاً يفخر به، وعلى الرغم من عدم تمكنه من ممارسة جزء مهم من هواياته كالرسم على الرمل والجداريات؛ إلا أنه واصل فنه من خلال اللوحات والرسومات المتنوعة.







"دنيا الوطن" التقت الفنان زهد، وأعدت التقرير التالي:

















