العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

رام الله - دنيا الوطنأطلق الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، أمس الأحد، عملية عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم الدولة، وتطهير جبال مال ويران في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.وقال إعلام الحشد في بيان: "إن الجيش والحشد أطلقا عملية أمنية مشتركة لملاحقة خلايا تنظيم الدولة في في جبال مال ويران في محيط قضاء تلعفر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "إن هندسة الميدان في الحشد الشعبي، شرعت بعملية رفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم".وأشار بيان الحشد إلى أن "هذه العملية تأتي حرصاً من الحشد الشعبي لتوفير مدن خالية من المخلفات الحربية، والمتفجرات ضمن قواطع المسؤولية".