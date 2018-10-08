ضبط سولار مهرب ودخان ممنوع من التداول في حزما



ومن خلال دوريات المراقبة والمتابعة الليلية فجر اليوم الاثنين، 8/10/2018 من ضبط سولار مهرب ومغشوش في جالونات داخل مركبة ببلدة حزما شرق مدينة القدس، وكمية من الدخان العربي الحلل الممنوعة من التداول بالسوق الفلسطيني، حيث تم

التحفظ على المضبوطات؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الضابطة الجمركية في إطار عملها المتواصل للحد من التهريب والتهرب.