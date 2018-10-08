مباشر | مبادرة مصرية جديدة للمصالحة .. فهل تصلح ما أفسده الإنقسام؟

عربي

فيديو: بعد "خاشقجي".. إعلامية لبنانية تكشف:الحريري تعرض لإهانات في السعودية.. وكان محتجزاً

فيديو: بعد "خاشقجي".. إعلامية لبنانية تكشف:الحريري تعرض لإهانات في السعودية.. وكان محتجزاً
رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​
رام الله - دنيا الوطن
عادت الإعلامية والنائبة اللبنانية ​بولا يعقوبيان​ في لقاء مباشر على قناة "الجديد" اللبنانية الأحد، إلى تسليط الضوء على موضوع احتجاز رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في ​السعودية​.

وقالت يعقوبيان "إن كل شيء كان مدبرا بطريقة لا تشعر بأن هناك أمرا ما"، بحسب لقاء عبر "تلفزيون "الجديد" اللبناني". 

وأفادت: "وُجّهت إهانات إلى الرئيس الحريري في السعودية وربما مسائل أخرى لا أعرفها.. ومن دون دليل أو مستند أقول "نعم كان محتجزا".

وأضافت يعقوبيان: "يبدو أنه بالفعل وُجّهت إليه إهانات، لكنني لا أعلم ما مداها.. سمعنا عن مسائل أخرى أيضا، لكن لا أعلم كم كانت دقيقة".

وتابعت: "كان واضحا أن الحريري كان متعبا ومضغوطا وكان واضحا من المقابلة أنه لم يكن يريد الاستقالة، كما أن كلامه عن حزب الله وايران في بيان الاستقالة كان مختلفا كليا عن المقابلة.. كان واضحا أن شيئا ما خارجا عن إرادته يحصل".

وصرحت يعقوبيان، في الحديث التلفزيوني، "أتمنى أن يكون الصحفي ​جمال خاشقجي​ معتقلا وليس مقتولا.. وإذا تأكد هذا الأمر فإنني أقول للحريري الحمد لله على السلامة".

ولفتت النائبة اللبنانية إلى أنها تقدر مساعدة السعودية إلى لبنان وتقدر آلاف اللبنانيين الذين يدعمون وطنهم، مؤكدة أن هذا لا يعني أنه في مسائل الحق لا يمكن لك ألا أن تكون إلى جانبه خاصة في السياسة​.

 

وكانت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، قد نفت في شهر مايو 2018 علمها بالوقائع التي ذكرها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، عن تحفظ السعودية على رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بالرياض الخريف الماضي.

وغرّدت النائبة يعقوبيان عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين قائلة: "كل كلمة قلتها بعد اللقاء مع سعد الحريري كانت صادقة وتعبر عن حقيقة ما شاهدت. ‏كان حرا في منزله عندما وصلت بعد أكثر من أسبوع على الاستقالة وكان معه مرافقوه الذين ذكرت أسماءهم.

وتابعت: "افتخر بكل ما قمت فيه خلال اللقاء وبعده إعلاميا وأخلاقيا وإنسانيا. تابعوني قريبا جدا للتاريخ وللحقيقة".


يذكر أن يعقوبيان التي فازت وحيدة عن التيار المدني في لبنان في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 6 الجاري، كانت تقدم برنامج "إنتنرفيوز" على محطة قناة "المستقبل" التي يملكها الحريري، وقت احتجاز الأخير في الرياض في 4 نوفمبر الماضي، وهو استدعاها لإجراء مقابلة معه في منزله بالرياض، نفت بعدها يعقوبيان أن يكون رئيس حكومة لبنان محتجزا في الرياض، وقالت إنها شاهدته مع حراسه حرا طليقا في منزله، وهو  عكس ما قاله الرئيس الفرنسي. 

أخبار ذات صلة

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

نجل خاشقجي يخرج عن صمته.. ويؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية.. لم اسمع بخديجة

نجل خاشقجي يخرج عن صمته.. ويؤكد: قضية اختفاء والدي شخصية.. لم اسمع بخديجة

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

أسرة &#34;خاشقجي&#34; تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة &#34;خديجة جنكيز&#34; وليست خطيبة &#34;جمال&#34;

أسرة "خاشقجي" تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة "خديجة جنكيز" وليست خطيبة "جمال"

فيديو: بإتهامات أخلاقية.. النائبة&#34;يعقوبيان&#34; تفتح النار على وزير الخارجة اللبناني &#34;حقير ووغد&#34;

فيديو: بإتهامات أخلاقية.. النائبة"يعقوبيان" تفتح النار على وزير الخارجة اللبناني "حقير ووغد"

خطيبة خاشقجي تنفي أنباء مقتله وتوضح السبب

خطيبة خاشقجي تنفي أنباء مقتله وتوضح السبب

تصادم سفينتين في البحر المتوسط

تصادم سفينتين في البحر المتوسط

السفارة الإسرائيلية لدى مصر تنشر لأول مرة فيديو بعد اغتيال السادات

السفارة الإسرائيلية لدى مصر تنشر لأول مرة فيديو بعد اغتيال السادات

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

ضبط سولار مهرب ودخان ممنوع من التداول في حزما

ضبط سولار مهرب ودخان ممنوع من التداول في حزما

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبات عسكرية في إيلات

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبات عسكرية في إيلات

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى

خمس جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي البريج

خمس جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي البريج

بينهم شقيقة منفذ عملية (بركان).. اعتقال 19 مواطناً بالضفة الغربية

بينهم شقيقة منفذ عملية (بركان).. اعتقال 19 مواطناً بالضفة الغربية

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً ومعتدل بالمناطق الجبلية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً ومعتدل بالمناطق الجبلية

الوزير غنيم يبحث مع بعثة البنك الدولي المشاريع التطويرية لقطاع المياه

الوزير غنيم يبحث مع بعثة البنك الدولي المشاريع التطويرية لقطاع المياه

منوعات

ثمل وبدأ يشتم أمام الأطفال.. الشرطة تعتقل هذا النجم الشهير

ثمل وبدأ يشتم أمام الأطفال.. الشرطة تعتقل هذا النجم الشهير

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

الفيشاوي يحتضن إلهام شاهين خلال رحلة بحرية.. ومغردون: مراهقة متأخرة

&#34;روب حمام وهوت شورت&#34;..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

"روب حمام وهوت شورت"..7 مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و&#34;معجباته&#34;.. وجه شرير و&#34;كرش&#34;

كيفانش تاتليتوغ فقد وسامته و"معجباته".. وجه شرير و"كرش"

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: &#34;أنا بحبك ياسارة&#34;

إعلامي مصري يصدم زميلته على الهواء: "أنا بحبك ياسارة"

سما المصري تكشف عن أول ملابسها &#34;المحتشمة مش أوي&#34;

سما المصري تكشف عن أول ملابسها "المحتشمة مش أوي"

طريقة وفاة كوميدي سعودي تصدم جمهوره.. وهذا آخر ظهور له قبيل وفاته بساعات

طريقة وفاة كوميدي سعودي تصدم جمهوره.. وهذا آخر ظهور له قبيل وفاته بساعات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة &#34;هازال كايا&#34; وهذا اسمها الحقيقي

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة "هازال كايا" وهذا اسمها الحقيقي

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

عربي

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

العراق يُطلق عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة في نينوى

فيديو: بعد &#34;خاشقجي&#34;.. إعلامية لبنانية تكشف:الحريري تعرض لإهانات في السعودية.. وكان محتجزاً

فيديو: بعد "خاشقجي".. إعلامية لبنانية تكشف:الحريري تعرض لإهانات في السعودية.. وكان محتجزاً

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

الأسد: ما يجري بسوريا جزء من (صفقة القرن).. وإدلب ستعود لكنف الدولة

أسرة &#34;خاشقجي&#34; تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة &#34;خديجة جنكيز&#34; وليست خطيبة &#34;جمال&#34;

أسرة "خاشقجي" تُفجر مفاجأة: لا نعرف المدعوة "خديجة جنكيز" وليست خطيبة "جمال"