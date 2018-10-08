فيديو: بإتهامات أخلاقية.. النائبة"يعقوبيان" تفتح النار على وزير الخارجة اللبناني "حقير ووغد"

"كل وغد صغير يشغّله وغد كبير"، قاصدة بذلك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على حد قولها.

رام الله - دنيا الوطنوصفت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان الملحن اللبناني سمير صفير واصفة إياه بـ"الحقير" و"الوغد"، وأردفتوصرحت بولا يعقوبيان خلال مقابلة تلفزيونية على تلفزيون "الجديد" اللبناني "إن أحد الملحنين القريبين من العهد قال إن إحداهن في إشارة إليها، أجرت مقابلة مع العقيد معمر القذافي في ليبيا، فقال لهم القذافي اتركوا لي المذيعة"، وأكدت أنها ستقدّم دعوى قضائية، وفق "الجديد اللبناني".وأضافت، واصفة تلك الجماعة بـ"الحقيرين"، "هذا الوغد الصغير الذي يشغّله وغد كبير لتنفيذ أعماله القذرة لأن 'بريستيجه' لا يسمح له بفعل ذلك بنفسه".وتابعت قائلة: "أنا أصل بكلامي إلى جبران باسيل، وما عندي مشكلة فأهم مقام هو مقام الناس، فهل من يدافع عن مقام الناس؟".