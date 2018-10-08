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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تستعد لإطلاق الإسعاف البحري الأول في غزة

الصحة بغزة تستعد لإطلاق الإسعاف البحري الأول في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الوزارة تستعد اليوم الاثنين، لإطلاق الإسعاف البحري الأول في قطاع غزة.

وأكد القدرة في تصريح صحفي له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هذه الخطوة تعبر عن تفاني الطواقم الطبية، وقدرتها على اتخاذ كل الوسائل؛ لتأمين حياة المدنيين السلميين المشاركين في فعاليات المسير البحري الحادي عشر.

ومن المقرر، أن ينطلق المسير البحري الحادي عشر اليوم الاثنين، انطلاقاً من ميناء غزة البحري، وذلك بدعوة من هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة.

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