خطيبة خاشقجي تنفي أنباء مقتله وتوضح السبب





من جانبه، نفي المستشار القانوني، معتصم خاشقجي، معرفة العائلة بخديجة، قائلاً: "لا نعرفها ولا نعرف من أين جاءت ولا تمت للعائلة بصلة، وقد تكون أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها"، بحسب الموقع.

رام الله - دنيا الوطننفت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ما يجري تداوله حول مقتله، حيث سارعت إلى نشر تغريدة على حسابها بموقع (تويتر) رفضاً لتصديق هذه الأنباء.وقالت خديجة جنكيز (35 عاماً) عبر حسابها بموقع (تويتر): "جمال لم يقتل ولا أصدق أنه قد قتل…! #جمال_الخاشقجي #اختطاف_جمال_خاشقجي"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وعن السبب حول اعتقادها بعدم مقتله قالت خديجة التي يعتقد أنها كانت آخر من رآه قبل أن يدخل القنصلية السعودية، حيث كانت تنتظر عودته ومعه ورقة تسهل لهما زواجهما الذي لم يتم: "بناء على تساؤلات حول تغريدتي لماذا "أني لا أصدق قتله لأنني انتظر تأكيداً رسمياً من قبل الحكومة.. دعواتكم..! #جمال_خاشفجي".