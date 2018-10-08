شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبات عسكرية في إيلات

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبات عسكرية في إيلات
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن قوات الجيش بدأت صباح اليوم، إجراء تدريبات عسكرية في مدينة إيلات، ومنطقة نيتزانا والعرفا".

وحسب الناطق باسم الجيش، فستشهد المنطقة حركة مكثفة لقوات الأمن والسيارات، وأن المناورة العسكرية، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، بأن  التدريب مخطط له مسبقاً، وهو جزء من برنامج التدريب لعام 2018، ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.

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