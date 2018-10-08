شؤون فلسطينية

الأمن الإسرائيلي: من مصلحتنا حصول غزة على كهرباء كاملة يومياً

الأمن الإسرائيلي: من مصلحتنا حصول غزة على كهرباء كاملة يومياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن الأوساط الأمنية في إسرائيل، ترى أنه في حال وقعت حرب جديدة بين إسرائيل وحماس، فإن كليهما سيتناقشان في نهاية هذه الحرب في القضايا ذاتها التي يناقشونها اليوم، وهي: الكهرباء والوقود وتوسيع مساحة الصيد وفتح المعابر التجارية، حيث إن الحرب لن تحدث تغييراً جوهرياً وملموساً على الصعيد السياسي.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بتقليص مساحة الصيد، رداً على أحداث يوم الجمعة الماضي، كاشفةً بأن هناك مسؤولين رفيعين بالجيش الإسرائيلي قد عارضوا هذه الخطوة، وأوضحوا بأن من مصلحة إسرائيل أن تحصل غزة حالياً على كهرباء كاملة على مدار اليوم، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط الذي يعيشه سكان القطاع.

وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل عالقة بين رام الله وغزة، حيث إنها تحاول تهدئة الأوضاع؛ للحيلولة دون الإنجرار لحرب جديد في غزة.

وأضافت أن إسرائيل قد وصلت إلى طريق مسدود، فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات التي ستتخذها مع قطاع غزة في الوضع الراهن، حيث إن المظاهرات والمواجهات ستستمر خلال الأشهر المقبلة إلا إذا ما حصلت حماس على مبتغاها من إسرائيل.

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