مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى





وقد أدى المستوطنون صلوات تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى، في خطوة لاستفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين.





ويواصل المستوطنون، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بشكل يومي، بحماية من قوات الاحتلال.









رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ومن جهة باب المغاربة.