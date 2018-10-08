تصادم سفينتين في البحر المتوسط



وقالت السلطات الفرنسية: إنها تتخذ إجراءات لمواجهة التسرب، وفقاً لوكالة (رويترز).



وأشارت تقارير إلى أن السفينة التونسية، كانت في طريقها من جنوة الإيطالية إلى ميناء رادس التونسي، فيما كانت السفينة القبرصية راسية بالطرف الشمالية لجزيرة كورسيكا.

رام الله - دنيا الوطناصطدمت سفينتا شحن قبرصية وأخرى تونسية، أمس الأحد، في البحر المتوسط قرب جزيرة كورسيكا الفرنسية، حسب ما أفادت سلطات السواحل الفرنسية.وأفاد المصدر بأن حادث التصادم، أدى إلى تسرب الوقود في مياه المتوسط، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى جراء التصادم.