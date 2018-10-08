خمس جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي البريج





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، بشكل يومي، حالة من التوتر، جراء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن فعاليات مسيرة العودة والإرباك الليلي.

رام الله - دنيا الوطنتوغل عدد من الجرافات العسكرية، التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.وبحسب وكالات محلية، فقد توغلت خمس جرافات عسكرية بشكل محدود شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي.