يديعوت أحرونوت: خشية إسرائيلية من تكرار عملية (بركان)

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الاثنين، عن مصادر أمنية إسرائيلية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يخشى من أن تشكّل عملية الأمس في مستوطنة (أرئيل،) التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالثة، إلهامًا للشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية لتكرارها.ولفتت الصحيفة، إلى أن منفذ عملية أمس، لا نشاط سابقاً له في ارتكاب العمليات الأمنية، مثله مثل منفذَي عمليتي مستوطنتي (إيتمار) و(حلاميش)، في وقت سابق من هذا العام، وأن مواصفات ما سمته الصحيفة "المهاجم الفرد" تنطبق عليه.أمّا مواصفات "المهاجم الفرد"، وفقًا لـ (يديعوت أحرونوت)، فهي: عدم الانتماء لأي تنظيم، ولا ماضي أمنيًا أو إجراميًا للمنفذ، امتلاكه تصريحًا إسرائيليًا للعمل، بالإضافة إلى عمله بشكل منتظم.إلا أن المختلف بين هذه العملية وبين العمليتين السابقتين، هو "مهنيّة المنفذّ، ما يزيد الترجيحات بأنه تلقى توجيهات"، وفقًا للصحيفة التي سردت ما حدث داخل المصنع، إذ دخل المنفذ إلى المصنع صباحاً، وهو يحمل سلاحه دون أي تكشفه البوابة الحديديّة عند مدخل المنطقة الصناعية، علمًا بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تفحص إن ساعده أحد في تهريب السلاح إلى ما بعد البوابة الحديديّة.وادّعت الصحيفة، أن المنفذ حاول أخذ سكرتيرة المصنع رهينةً، بالنظر إلى وضع الإسار في يديها مع دخوله المصنع، "ورغم القسوة التي اتسمت بها العملية، إلا أنها ربما كانت ستنتهي بشكل أسوأ بكثير- لو أخذ السكرتيرة رهينةً-، وفقًا لـ (يديعوت أحرونوت).