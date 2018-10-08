بينهم شقيقة منفذ عملية (بركان).. اعتقال 19 مواطناً بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 19 مواطناً.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 19 مواطناً.
وأفادت وكالات محلية، أن من بين المعتقلين، شقيقة أشرف نعالوة منفذ عملية إطلاق النار في منطقة بركان الصناعية أمس الأحد، في مستوطنة (أرئيل) جنوب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة، وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.
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