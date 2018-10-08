شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً ومعتدلا بالمناطق الجبلية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً ومعتدلا بالمناطق الجبلية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/10/09: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/10/10: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/11: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-17 25-17 25-17 بيت لحم 25-17 25-17 25-17
رام الله والبيرة 24-16 24-16 24-16 طولكرم 29-20 29-20 29-20
نابلس 27-18 27-18 27-18 قلقيلية 29-20 29-20 29-20
جنين 29-20 29-20 29-20 سلفيت 25-17 25-17 25-17
طوباس 29-20 29-20 29-20 روابي 26-17 26-17 26-17
الخليل 24-16 24-16 24-16 غزه 28-21 28-21 28-21
أريحا 34-23 34-23 34-23 خانيونس 28-21 28-21 28-21
الأغوار الشمالية 32-21 32-21 32-21 رفح 29-20 29-20 29-20

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