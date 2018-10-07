الوزير غنيم يبحث مع بعثة البنك الدولي المشاريع التطويرية لقطاع المياه







رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم اليوم مع مسؤول المياه والصرف الصحي لمنطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي سهيل جميعان وبحضور عدنان غوشة مسؤول المياه، في فلسطين، الخطوات العملية للبدء في الإعداد لمشروع الامن المائي بمراحله المختلفة والذي يتم العمل بمراحل انشائه وفق الاستراتيجية الوطنية وخطة الاصلاح لقطاع المياه والتي تمضي بها سلطة المياه بما يضمن تحسين الخدمات واستدامتها.وبهذا الصدد اكد المهندس غنيم اننا في سلطة المياه نتطلع الى برنامج الامن المائي ليكون برنامجا متكاملا وناجحا بتضافر جهود كافة الجهات ذات الاختصاص مشيرا الى ان عملية تطوير قطاع المياه وانتقال العمل الى مستويات جديدة يتطلب ان يكون هناك عمل ممنهج وفق اسس ومعايير واضحة تخلق بيئة ملائمة قادرة على تطوير المؤسسات المزودة للمياه ضمن رؤية واقعية قابلة للتطبيق.كما تطرق المهندس غنيم خلال اللقاء الى طرح اهمية العمل بشكل متواز في جملة من القضايا منها انشاء مصالح المياه الاقليمية والبدء بخطوات عملية لما له من اهمية في توحيد عدد الجهات وتنظيم العمل في مجال تقديم الخدمة وتزويد المياه للمواطنين، وايضا بيع المياه بالجملة واليات العمل وفق المستجدات الجديدة.