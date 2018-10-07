نتنياهو: اذا لم تتحسن الاوضاع بغزة فإن العملية العسكرية أمر محتمل

رام الله - دنيا الوطنأكد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة، فإن القيام بعملية عسكرية أمر محتمل جدا"، بحسب ما جاء على القناة 12 الإسرائيلية.تصريحات نتنياهو، جاءت خلال كلمة له امام المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء اليوم الأحد، مضيفا: "أنا أقول ذلك على محمل الجد".ويواصل نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، تهديداتهم المستمرة، بشن حرب رابعة على قطاع غزة، وخاصة في ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.