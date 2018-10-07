قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة كفل حارس شمال سلفيت.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجنود اقتحموا البلدة وأغلقوا عدة طرق ومداخل فرعية ومنعوا المواطنين من التنقل، من أجل تأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا على تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).