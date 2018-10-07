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السفارة الإسرائيلية لدى مصر تنشر لأول مرة فيديو بعد اغتيال السادات

السفارة الإسرائيلية لدى مصر تنشر لأول مرة فيديو بعد اغتيال السادات
رام الله - دنيا الوطن
نشرت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم الأحد، مقطع فيديو نادراً لزيارة رئيس إسرائيل إسحاق نافون، لتقديم العزاء بعد مقتل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات مباشرة.

وأرفقت السفارة الإسرائيلية نصاً للفيديو قالت فيه: "لقد مر 37 عاماً على اغتيال الرئيس السادات، بهذه المناسبة نود أن نشارككم، هذا الفيديو لزيارة رئيس إسرائيل إسحق نافون، لتقديم العزاء بعد الحادث مباشرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "أكثر ما يثلج صدورنا أن نرى السلام بين إسرائيل ومصر يستمر في الازدهار بعد مرور 37 عاماً على هذا اليوم الحزين".

واغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، كان خلال عرض عسكري أقيم في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 احتفالاً بالانتصار، الذي تحقق خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر.

الجدير بالذكر، أن السادات سبق وأن حاز جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل في حينها، تكليلاً لجهودهما الرامية إلى تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وقبولهما بتوقيع معاهدة سلام بعد حرب أكتوبر عام 1973.

 

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