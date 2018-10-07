الاحتلال: عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار متواصلة



وقال المتحدث: "وصل جنود الجيش الإسرائيلي إلى منزل المنفذ في قرية شويكة،، وخططوا المبنى، واستجوبوا واعتقلوا عدداً من المشتبه بهم في أنهم ساعدوا الشاب".



وأضاف: "وفي الوقت نفسه، تستمر عمليات البحث عن الشاب نعالوة، حيث تواصل القوات عملياتها؛ من أجل اعتقاله، مع مضاعفة الجهود العملياتية والاستخباراتية".



يشار إلى أن عملية إطلاق النار، أسفرت عن مقتل المستوطنين

كيم ليفينجروند يحزكال، وزيف حغباني، فيما أصيبت مستوطنة ثالثة بجروح وصفت بالخطيرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلون مطاردة الشاب أشرف وليد سليمان نعالوة، الذي نفذ عملية إطلاق النار اليوم الأحد، في منطقة بركان الصناعية بالقرب من مستوطنة (أرئيل) جنوب نابلس.