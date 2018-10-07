عاجل

  • "وحدة الإرباك الليلي" تبدأ فعالياتها شرق البريج وسط قطاع غزة بإشعال الإطارات

شؤون فلسطينية

(يديعوت): توقعات بالإفراج عن 1000 أسير فلسطيني

(يديعوت): توقعات بالإفراج عن 1000 أسير فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تدرس إمكانية الإفراج المبكر عن 300 أسير فلسطيني إضافة إلى 700 سجين جنائي.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد: "إن ذلك يأتي ضمن مشروع قانون من المتوقع المصادقة عليه في (الكنيست) خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفي محاولة لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون".

وأوضحت الصحيفة، أنه بموجب القانون، سيتم تخفيض الحكم على بعض الأسرى بقرار إداري لفترات تتراوح بين شهرين وسبعة أشهر، كما يشمل تخفيض الحكم على الأسرى الذين قضوا أكثر من 20 عاماً في السجون.

وبينت أنه في حال دخل القانون حيز التنفيذ، فسيتم الإفراج عن حوالي 1000 أسير، بينهم 300 أسير أمني.

وتم طرح مشروع القانون عقب إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء، وذلك من خلال منح كل سجين منطقة معيشية مساحتها ثلاثة أمتار مربعة، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المعمول به حالياً، يقضي بتخفيض الحكم والإفراج المبكر بأسابيع قليلة ضمن ما يسمى (الإفراج الإداري)، إلا أن القانون الجديد المقترح يضاعف الفترة إلى أربعة أضعاف.

ووفقاً للقانون المقترح فإن الأسرى والسجناء الذين بقي في محكوميتهم أربع سنوات، سيحصلون على تفويض بالحكم لفترة تصل إلى عدة أشهر أو عدة أسابيع، وذلك بغض النظر عن التهمة التي أُدينوا بها، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة: "يضاف قانون (الإفراج الإداري) إلى إمكانية تخفيض الثلث من فترة حكم السجين، وهو ما سيشمل حوالي خُمس العدد الإجمالي من السجناء، وعليه سيتم الإفراج عن نسبة كبيرة من السجناء بعد قضاء نصف العقوبة، بحيث لن يتم إطلاق سراح أي سجين قبل أن يقضي نصف مدة عقوبته".

وأضافت: "إن الأسرى المحكومين بالسجن لأكثر من أربع سنوات، فإنه يتعين عليهم الحصول على تخفيض قدره ثلث مدة العقوبة من أجل الحصول على الإفراج الإداري، الذي سيقتصر على 30 أسبوعاً".

وتابعت: "على سبيل المثال: فإن السجين المحكوم بمدة سنة واحدة، سيتم تخفيض حكمه تلقائياً إلى ثلاثة أشهر من وقت سجنه، في حين أن السجين المحكوم بمدة 20 سنة، فسيحصل على تخفيض حتى سبعة أشهر".

وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن يوفر القانون الجديد 830 مكان احتجاز جديد، وهو ما يفي بالمطالب التي حددتها المحكمة العليا.

أخبار ذات صلة

إدارة معبر رفح: استئناف عمل المعبر غداً الاثنين كالمعتاد

إدارة معبر رفح: استئناف عمل المعبر غداً الاثنين كالمعتاد

تفاصيل جديدة يكشفها الاعلام الاسرائيلي حول عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل)

تفاصيل جديدة يكشفها الاعلام الاسرائيلي حول عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل)

قانون جديد يسمح للأمريكيين بالمطالبة بتعويضات من السلطة الفلسطينية

قانون جديد يسمح للأمريكيين بالمطالبة بتعويضات من السلطة الفلسطينية

الطيران الإسرائيلي يستهدف مجموعة من المواطنين شرقي رفح

الطيران الإسرائيلي يستهدف مجموعة من المواطنين شرقي رفح

الخارجية: إتهامات ليبرمان لدول أوروبية تعكس عقلية الإبتزاز والبلطجة

الخارجية: إتهامات ليبرمان لدول أوروبية تعكس عقلية الإبتزاز والبلطجة

قيادي بحماس يكشف تفاصيل مباحثات وفد الحركة والمصريين الأخيرة

قيادي بحماس يكشف تفاصيل مباحثات وفد الحركة والمصريين الأخيرة

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

تنفيذية المنظمة: نساند جهود مصر لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة 2017

تنفيذية المنظمة: نساند جهود مصر لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة 2017

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الخارجية: إتهامات ليبرمان لدول أوروبية تعكس عقلية الإبتزاز والبلطجة

الخارجية: إتهامات ليبرمان لدول أوروبية تعكس عقلية الإبتزاز والبلطجة

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

وفد من &#34;دنيا الوطن&#34; يُهنئ الدكتور &#34;إبراش&#34; لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

وفد من "دنيا الوطن" يُهنئ الدكتور "إبراش" لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

التربية تبحث مع مسرح &#34;عشتار&#34; تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تبحث مع مسرح "عشتار" تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

منوعات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة &#34;هازال كايا&#34; وهذا اسمها الحقيقي

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة "هازال كايا" وهذا اسمها الحقيقي

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي &#34;أجناب&#34;

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي "أجناب"

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

عربي

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

من هي التركية &#34;خطيبة&#34; جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

من هي التركية "خطيبة" جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

من الاختفاء إلى مزاعم بالقتل.. &#34;فلسطين&#34; تحتل آخر تغريدات &#34;جمال خاشقجي&#34; فما السر؟

من الاختفاء إلى مزاعم بالقتل.. "فلسطين" تحتل آخر تغريدات "جمال خاشقجي" فما السر؟

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها