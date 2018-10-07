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شؤون فلسطينية

تفاصيل جديدة يكشفها الاعلام الاسرائيلي حول عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل)

تفاصيل جديدة يكشفها الاعلام الاسرائيلي حول عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل)
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللا) الإسرائيلي، تفاصيل جديدة، حول كيف نفذ شاب فلسطيني عملية إطلاق النار، التي وقعت صباح اليوم الأحد، في منطقة بركان الصناعية، بالقرب من مستوطنة (أرئيل) جنوب مدينة نابلس.

أكد الموقع، أن الشاب استغرق حوالي 10 دقائق خلال تنفيذ العملية، حيث كان يمسك الضحايا بيده، وأطلق النار عليهم مباشرة باليد الأخرى التي فيها السلاح.

وأوضح الموقع، أن التحقيقات أشارت إلى أنه خلل حدث في سلاح الشاب، ما منعه من الاستمرار في اطلاق النار، بالإضافة إلى أن ضجيج الآلات التي تعمل في المصنع، منع العمال الآخرين من سماع صوت إطلاق النار، الامر الذي سمح له بالانسحاب بسرعة دون أن يعترضه أحد.

وقال الموقع: "لحظة قدوم الشرطة الاسرائيلية إلى المكان، تم استدعاء وحدات خاصة، اعتقاداً أن المنفذ قد يكون مختبئاً في أحد المباني المحيطة، فيما باشرت الشرطة، باستجواب عمال المصنع.

وقد أسفرت عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم الأحد، عن مقتل مستوطنيْن (رجل وامرأة)، واصابة ثالثة بجروح وصفت بالخطيرة.

 

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