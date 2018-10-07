التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، مع نقيب الأطباء البيطريين د. بلال يوسف أبو هلال آلية التعاون المشترك؛ لتعزيز مفهوم الطب البيطري وطرحه في المدارس لما له من أهمية كبيرة من حيث الجوانب التربوية والحياتية.







جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، و د. خالد نعيرات، ود. أحمد سدر من النقابة.

رام الله - دنيا الوطنوفي هذا السياق، أكد صيدم اهتمام الوزارة بطرح مفهوم الطب البيطري في المدارس، لافتاً إلى سعي الوزارة لتوقيع اتفاقيات مشتركة تصب في هذا الاتجاه، والعمل على بناء مدارس "طبيعية" وهي عبارة عن مجمع للحيوانات الأليفة يتم شرح آلية التعامل الصحيح مع هذه الحيوانات من خلال الزيارات الميدانية المدرسية.وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالمفاهيم والجوانب المتعلقة بالتعليم المهني والتقني والمدارس المستدامة بما يسهم في ضمان توسيع مدارك الطلبة وتهيئتهم للحصول على فرص عمل مستقبلية، معبراً عن شكره لنقابة الأطباء على مساعيها الجادة لتعزيز شراكتها مع الوزارة بما يستهدف خدمة القطاع التعليمي.من جهته، عبر أبو هلال عن سعادته بالعمل مع وزارة التربية؛ باعتبار المدارس هي اللبنة الأساسية للمجتمع، مؤكداً سعي النقابة بالتعاون مع الوزارة إلى تعزيز الطب البيطري في المدارس، موضحاً أن مفهوم الطب البيطري يدخل في جميع مناحي الحياة ويخدم الاقتصاد الوطني.