أردوغان يُعلق على قضية اختفاء خاشقجي داخل الأراضي التركية

رام الله - دنيا الوطنألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم خطاباً أمام حزبه الحاكم العدالة والتنمية، حيث علق على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وعلق أردوغان بعد خطابه على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وقال إنه "أمر محزن للغاية"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وأضاف الرئيس التركي: "نحن في انتظار نتيجة التحقيق بشأن خاشقجي". "من المؤسف وقوع هذا الحادث في بلدنا وننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة".وبحسب وكالة الأناضول التركية قال أردوغان "ما زلت أحسن النية في توقعاتي، بإذن الله لن نواجه حالة لا نرغب بها".