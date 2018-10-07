شاهد: "ابنك رجع يما".. كلمات مؤثرة للأسير المحرر جبارين أمام قبر والدته

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير محمود جبارين، بعد ثلاثين عاماً قضاها في السجن، والذي زار قبر والدته التي فارقت الحياة أثناء تواجده بالسجن.





وبكلمات مؤثرة قالها المحرر جبارين على قبر أمه: "ابنك رج يما، يما شاب الدمع بعيونا، يا يما ما زال خنجر السجن بظهورنا، إبنك محمود رجع وظل يمشي في ظلام الليل يبحث عن قبورنا، رحمة الله عليه يما".





وأضاف مخاطباً من حوله: "هاي للي انتظرت وانتظرت وانتظرت وطال انتظارها وفارق الحياة وانتقلت للرفيق الأعلى وهي أمي رحمة الله عليكي يما".









