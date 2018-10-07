لبحث الدولة والقرارات السابقة.. المجلس المركزي يُعقد نهاية الشهر الجاري

وأوضح الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن المركزي سيطرح في جلسته المرتقبة التصدي لمخطط الادارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، كما سينفذ قرارات المجلسين المركزي والوطني اللذين عُقدا مؤخراً.





وأضاف الأحمد: "سيبحث المركزي كافة الجهود السياسية للتوجه نحو مؤتمر دولي للسلام استناداً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الاجتماعات التي تعقدها القيادة في هذه الفترة هي تمهيدية لجلسة المجلس المركزي القادمة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.وأكد الأحمد، أنه لن يكون هناك أي مفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية اطلاقا جراء مواقفها المنحازة لدولة الاحتلال.