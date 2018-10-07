شؤون فلسطينية

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
 أوقفت مديرية صحّة الخليل، اليوم، مطعماً عن العمل لحين تصويب أوضاعه، وذلك لانعدامه للشروط الصحيّة والبيئيّة اللازمة.

وقد قامت طواقم صحّة البيئة في المديرية، بإجراء جولة تفتيشيّة على المطعم لتفقد كافة الشروط الصحيّة والبيئية بداخله، حيث جرى إيقافه عن العمل، وإتلاف المواد الغذائية منتهيّة الصلاحية التي بداخله.

وتقوم طواقم صحّة البيئة في وزارة الصحّة الفلسطينية بتفقّد كافة المنشأت الغذائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق شروط السلامة الغذائية والبيئيّة بهدف تقديم الغذاء الصحي للمواطنين.

وتهيب الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية الالتزام بالتراخيص اللازمة للعمل وبالشروط الصحيّة والبيئّة، حتى يحصل المواطن على أفضل غذاء في بيئة صحيّة مُثلى.

أخبار ذات صلة

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

تنفيذية المنظمة: نساند جهود مصر لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة 2017

تنفيذية المنظمة: نساند جهود مصر لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة 2017

ما هو (السر الكامن) وراء صمت نتنياهو عن تصريحات السنوار؟

ما هو (السر الكامن) وراء صمت نتنياهو عن تصريحات السنوار؟

وزارة الداخلية تُوضح ملابسات احتجاز جواز سفر الصحفي ناصر اللحام

وزارة الداخلية تُوضح ملابسات احتجاز جواز سفر الصحفي ناصر اللحام

شاهد: &#34;ابنك رجع يما&#34;.. كلمات مؤثرة للأسير المحرر جبارين أمام قبر والدته

شاهد: "ابنك رجع يما".. كلمات مؤثرة للأسير المحرر جبارين أمام قبر والدته

لبحث الدولة والقرارات السابقة.. المجلس المركزي يُعقد نهاية الشهر الجاري

لبحث الدولة والقرارات السابقة.. المجلس المركزي يُعقد نهاية الشهر الجاري

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

وفد من &#34;دنيا الوطن&#34; يُهنئ الدكتور &#34;إبراش&#34; لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

وفد من "دنيا الوطن" يُهنئ الدكتور "إبراش" لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

وفد من &#34;دنيا الوطن&#34; يُهنئ الدكتور &#34;إبراش&#34; لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

وفد من "دنيا الوطن" يُهنئ الدكتور "إبراش" لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

التربية تبحث مع مسرح &#34;عشتار&#34; تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تبحث مع مسرح "عشتار" تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج ‏PALGER 2017‎

ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج ‏PALGER 2017‎

منوعات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة &#34;هازال كايا&#34; وهذا اسمها الحقيقي

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة "هازال كايا" وهذا اسمها الحقيقي

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي &#34;أجناب&#34;

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي "أجناب"

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

عربي

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

من هي التركية &#34;خطيبة&#34; جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

من هي التركية "خطيبة" جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

أول تعليق من خطيبة &#34;خاشقجي&#34; على خبر مقتله

أول تعليق من خطيبة "خاشقجي" على خبر مقتله