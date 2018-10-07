الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأوقفت مديرية صحّة الخليل، اليوم، مطعماً عن العمل لحين تصويب أوضاعه، وذلك لانعدامه للشروط الصحيّة والبيئيّة اللازمة.وقد قامت طواقم صحّة البيئة في المديرية، بإجراء جولة تفتيشيّة على المطعم لتفقد كافة الشروط الصحيّة والبيئية بداخله، حيث جرى إيقافه عن العمل، وإتلاف المواد الغذائية منتهيّة الصلاحية التي بداخله.وتقوم طواقم صحّة البيئة في وزارة الصحّة الفلسطينية بتفقّد كافة المنشأت الغذائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق شروط السلامة الغذائية والبيئيّة بهدف تقديم الغذاء الصحي للمواطنين.وتهيب الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية الالتزام بالتراخيص اللازمة للعمل وبالشروط الصحيّة والبيئّة، حتى يحصل المواطن على أفضل غذاء في بيئة صحيّة مُثلى.