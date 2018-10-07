وفد من "دنيا الوطن" يُهنئ الدكتور "إبراش" لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من "دنيا الوطن" ظهر اليوم الأحد، مجلس أمناء جامعة الأزهر في مدينة غزة، للتهنئة بتعيين المجلس الجديد للجامعة.وقدم الوفد، التهنئة للدكتور إبراهيم أبراش، بتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، متمنيًا له التوفيق بمهمته في خدمة الجامعة.وضم الوفد كلًا من: محمد عيسى، نائب المدير العام، ومأمون أبو شعبان، المدير المالي والإداري، وحنين حمدونة، المساعد التنفيذي، والمحرر الصحفي صلاح سكيك.بدوره، شكر الدكتور إبراش، الوفد الزائر، مُثنيًا على مسيرة "دنيا الوطن"، ودورها الريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني، وأيضًا دورها المهم في طرح القضايا العربية والدولية، داعيًا لمواصلة التعاون ما بين الموقع والجامعة، بما يلائم المجتمع الفلسطيني، وبما يخدم طلاب جامعة الإعلام في الأزهر.