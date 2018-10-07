التربية تبحث مع مسرح "عشتار" تعزيز الفن المسرحي في المدارس

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بمكتبه، اليوم، مع وفد من مسرح "عشتار" سبل توظيف الفن المسرحي في المدارس لصالح مجالات التوعية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بالواقع الاجتماعي، وتعزيز البرامج الوطنية.وضم وفد "عشتار" المديرة الفنية إيمان عون، و مديرة الفعاليات لينا غانم، بحضور مدير عام النشاطات الطلابية في الوزارة صادق الخضور.بدوره، أكد وزير التربية أن الاهتمام بالمسرح المدرسي وتطويره يشكل أولوية لدى الوزارة، وهو ما تثبته "التربية" عبر عديد الخطوات؛ من خلال استحداث المدرسة الوطنية للموسيقى والدراما والفنون.ولفت الوزير إلى أهمية المسرح باعتباره أداة للتنوير وتعميق الوعي وتوحيد بالقضايا الوطنية، مشيداً بجهود مسرح "عشتار" في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية وترسيخها .من جهته، أطلع الوفد الوزير على العرض المسرحي المنوي عرضه قريباً والذي يجسد قضايا ترتبط بالتعليم والبواقع الاجتماعي في منطقة الجفتلك، وبما يؤسس لإثارةنقاش معمق حول سبل الارتقاء والواقع الاجتماعي، وتعزيز البرامج الوطنية لريادة الشباب، مشيدين بجهود الوزارة وقيادتها التربوية في النهوض بالمسيرة التعليمية وترسيخ مفهوم المسرح في المدارس لتنمية مهارات الطلبة وبناء قدراتهم الإبداعية.