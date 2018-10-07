شؤون فلسطينية

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، إنهاء تحضيراتها للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي، ضمن الوزارات والمؤسسات الرسمية.

جاء ذلك، تزامناً مع الذكرى 150 لميلاد الراحل غاندي، وبما ينسجم والتوجه الثابت للقيادة الفلسطينية في تعزيز العلاقات التاريخية بين فلسطين والهند، وتكريماً لمواقف غاندي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها أعدّت نشرة تعريفية عن غاندي؛ لتُقرأ في الإذاعة الصباحية في كافة مدارس الوطن، يوم غد الاثنين، حيث تتضمن أبرز محطات حياة غاندي، ونماذج من مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، إضافة لدوره البارز في تحرير الهند من خلال الترويج لفكرة المقاومة السلمية، التي ارتبطت باسمه، ونجح من خلالها في إنهاء الاستعمار البريطاني لبلاده.

وفي إطار فعالياتها؛ نظمت الوزارة ؛ اليوم، تجمعيين مركزيين في مدرستين تحملان اسم الزعيم الهندي جواهر لال نهرو في مديريتي نابلس وضواحي القدس، سيتم خلالهما عرض بوسترات للزعيم غاندي، وكلمات من المعلمين والطلبة، حول سيرة حياة الرجل وأهمية العلاقات الفلسطينية الهندية.

يذكر، أن وزراة الثقافة وبالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي، والخارجية، والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بصدد تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة يوم غد الاثنين في المسرح البلدي في رام الله، بحضور رسمي فلسطيني وهندي، حيث سيتضمن الحفل، إضافة للكلمات الرسمية والشعبية عرض جداريات للزعيم الراحل، ودبكات شعبية من فولكلور البلدين.

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