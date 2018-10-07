شؤون فلسطينية

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير التنمية الاجتماعية، د. إبراهيم الشاعر، ومحافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث في دار الأمل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في رام الله.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الشاعر: إن "جوهر رسالة وزارة التنمية الاجتماعية، ودورها الرئيس، يختص برسم مستقبل أفضل للأطفال المهمشين والأطفال الأحداث، الذين هم في خلاف مع القانون من خلال تقديم كل أشكال الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي والتأهيلي؛ لتمكينهم حتى يعودوا إلى أسرهم ومجتمعهم أشخاصاً أقوياء ومنتجين".

وأضاف الشاعر: "نحن ننطلق من رؤية إنسانية حضارية وطنية سامية، ونسعى جاهدين من أجل صون حقوق الأطفال واحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالمقابل هناك احتلال عسكري بغيض يتربص بالأطفال الأبرياء؛ دار الأمل اليوم شاهد على حضارية الشعب الفلسطيني، وعلى التزام القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، بحقوق الإنسان في إطار القوانين والمواثيق الدولية".

كما أشاد الشاعر، بجهود د. غنام في دعم مؤسسة دار الأمل ومتابعة تطورها خطوة خطوة، معبراً عن سعادته بافتتاح نادي مختص بفنون الطهي كخطوة إضافية في مسار حماية ورعاية وتنمية قدرات الطفل الفلسطيني الحدث، الذي هو عادة ما يكون ضحية لحياة صعبة وأوضاع اجتماعية واقتصادية قاهرة.

وأضاف الشاعر بأن هذه الدار كانت قبل إصدار قانون الأحداث مكاناً مغلقاً منعزلاً عن المجتمع، واليوم أصبحت مكاناً جميلاً تزينه الرسومات والألوان الزاهية، وفيه ملاعب جديدة ومسرح وأماكن ترفيهية للأطفال، ومدرسة متميزة، ومحكمة أحداث تراعي خصوصية احتياجات الطفل، وهي تقدم للطفل رزمة متكاملة للطفل في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتربوية، واختتم الشاعر كلمته شاكراً طاقم دار الأمل على طاقتهم الإيجابية الخلاقه، وتوفيرهم أجواء داعمه للأطفال ومحفزة لقدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم. 

من جانبها، أكدت د. غنام ضرورة تكاتف الجهود لمساعدة المتواجدين في المركز؛ لتخطي واقعهم وتعديل سلوكهم؛ ليخرجوا للمجتمع بتطلعات إيجابية وصالحة، مشيدة بالتطور المشهود للمركز بفضل طواقمه المتميزة.

وبينت، أن المحافظة تعمل بشكل متواصل مع المركز لتفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات، حيث يتم دعمهم بشكل دائم تعزيزاً لدورهم الريادي في تصويب سلوك الأحداث عبر برامج متنوعة تثقيفية وتعليمية ومهنية وترفيهية.

ولفتت غنام، أن التكامل بين المحافظة وكافة الشركاء أسفر عن نتائج ايجابية في عدة مجالات، أهمها، ميدان التنمية الاجتماعية بكافة قطاعاته، مشيدة بجهود وزير التنمية وطواقم الوزارة ومدير التنمية في المحافظة، وداعية لمزيد من التشبيك والتعاون، خدمة لمواطنينا.

هذا وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية قدمتها فرقة لحن، كما قام الشاعر وغنام، بجولة تفقدية لكافة مرافق المؤسسة وخصوصاً مدرسة دار الأمل، التي تم افتتاحها العام الماضي. 

أخبار ذات صلة

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

تنفيذية المنظمة: نساند جهود مصر لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة 2017

تنفيذية المنظمة: نساند جهود مصر لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة 2017

ما هو (السر الكامن) وراء صمت نتنياهو عن تصريحات السنوار؟

ما هو (السر الكامن) وراء صمت نتنياهو عن تصريحات السنوار؟

وزارة الداخلية تُوضح ملابسات احتجاز جواز سفر الصحفي ناصر اللحام

وزارة الداخلية تُوضح ملابسات احتجاز جواز سفر الصحفي ناصر اللحام

شاهد: &#34;ابنك رجع يما&#34;.. كلمات مؤثرة للأسير المحرر جبارين أمام قبر والدته

شاهد: "ابنك رجع يما".. كلمات مؤثرة للأسير المحرر جبارين أمام قبر والدته

لبحث الدولة والقرارات السابقة.. المجلس المركزي يُعقد نهاية الشهر الجاري

لبحث الدولة والقرارات السابقة.. المجلس المركزي يُعقد نهاية الشهر الجاري

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

التربية تبحث تعزيز مفهوم الطب البيطري في المدارس

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

وفد من &#34;دنيا الوطن&#34; يُهنئ الدكتور &#34;إبراش&#34; لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

وفد من "دنيا الوطن" يُهنئ الدكتور "إبراش" لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

التربية تبحث مع مسرح &#34;عشتار&#34; تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تبحث مع مسرح "عشتار" تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج ‏PALGER 2017‎

ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج ‏PALGER 2017‎

منوعات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة &#34;هازال كايا&#34; وهذا اسمها الحقيقي

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة "هازال كايا" وهذا اسمها الحقيقي

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي &#34;أجناب&#34;

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي "أجناب"

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

عربي

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

من هي التركية &#34;خطيبة&#34; جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

من هي التركية "خطيبة" جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

أول تعليق من خطيبة &#34;خاشقجي&#34; على خبر مقتله

أول تعليق من خطيبة "خاشقجي" على خبر مقتله