ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج PALGER 2017
رام الله - دنيا الوطن
فازت ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح الوطنية في النداء الثاني لبرنامج التعاون الفلسطيني الألماني في مجال البحث العلمي (PALGER 2017)، وهو عبارة عن اتفاقية تعاون تربط وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، بنظيرتها الألمانية لدعم البحث على مستوى الجامعات الفلسطينية.
وبلغ عدد المشاريع البحثية التي تم اعتمادها وإقراراها في هذا النداء 14 مشروعاً بحثياً في مجالات متعددة وذات أولوية وطنية فلسطينية في مجالات مختلفة كالصحة والزراعة والمصادر الطبيعية وعلم المواد وتكنولوجيا المعلومات والدرسات الإجتماعية التطبيقية.
وتضم لجنة التعاون الفلسطيني الألماني في مجال البحث العلمي (PALGER 2017) من الجانب الفلسطيني وكممثل عن جامعة النجاح الوطنية، الأستاذ الدكتور ناجي قطناني، عميد البحث العلمي في الجامعة، ويترأسها عن الجانب الفلسطيني الدكتور إيهاب قبج، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، كما تضم اللجنة الدكتور جميل حرب، والدكتور رائد عمرو، والدكتورة مكرم عباس.
وأوضح الأستاذ الدكتور قطناني أن المشاريع الفائزة بالنداء من جامعة النجاح هي:
مشروع للدكتور عبد الفتاح الملاح، من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وحمل عنوان
"Advancing Reuse of Treated "Wastewater in Palestine: A Framework for Enhancing Sector"
أما المشروع الثاني فكان للباحثين: الدكتور سعد اللحام والدكتورة ألما إرشيد، والدكتور محمد التميمي، والدكتور مجدي دويكات، والدكتور مالك القب، وهم من كليتي الطب وعلوم الصحة والزراعة والطب البيطري.
وحمل المشروع عنوان "Genetic Variants at the MC4R Gene Locus in Obesity and Metabolic Syndrome among School-Aged"
أما المشروع الثالث فكان للدكتور محمد القنيبي، من كلية الطب وعلوم الصحة، وحمل عنوان
"Novel approaches to adjust glutamatergic synaptic transmission in the central nervous system"
وفي ذات السياق أشار الدكتور قبج إلى أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات لصالح تعزيز البحث العلمي المشترك بين فلسطين وجمهورية ألمانيا، من أهمها تمويل مشاريع بحثية مشتركة بقيمة حوالي 550 ألف يورو، ولفت أيضاً إلى أنه تم إقرار تمويل الدورة الثالثة لمشاريع بحثية عملية مشتركة جديدة بقيمة تتجاوز نصف مليون يورو، على أن يتم مضاعفة التمويل ليصل مبلغ المليون يورو في النداء البحثي القادم، إذ سيتم مناقشة مضاعفة التمويل في اجتماع اللجنة القادم المنوي عقده في مدينة رام الله.
فازت ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح الوطنية في النداء الثاني لبرنامج التعاون الفلسطيني الألماني في مجال البحث العلمي (PALGER 2017)، وهو عبارة عن اتفاقية تعاون تربط وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، بنظيرتها الألمانية لدعم البحث على مستوى الجامعات الفلسطينية.
وبلغ عدد المشاريع البحثية التي تم اعتمادها وإقراراها في هذا النداء 14 مشروعاً بحثياً في مجالات متعددة وذات أولوية وطنية فلسطينية في مجالات مختلفة كالصحة والزراعة والمصادر الطبيعية وعلم المواد وتكنولوجيا المعلومات والدرسات الإجتماعية التطبيقية.
وتضم لجنة التعاون الفلسطيني الألماني في مجال البحث العلمي (PALGER 2017) من الجانب الفلسطيني وكممثل عن جامعة النجاح الوطنية، الأستاذ الدكتور ناجي قطناني، عميد البحث العلمي في الجامعة، ويترأسها عن الجانب الفلسطيني الدكتور إيهاب قبج، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، كما تضم اللجنة الدكتور جميل حرب، والدكتور رائد عمرو، والدكتورة مكرم عباس.
وأوضح الأستاذ الدكتور قطناني أن المشاريع الفائزة بالنداء من جامعة النجاح هي:
مشروع للدكتور عبد الفتاح الملاح، من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وحمل عنوان
"Advancing Reuse of Treated "Wastewater in Palestine: A Framework for Enhancing Sector"
أما المشروع الثاني فكان للباحثين: الدكتور سعد اللحام والدكتورة ألما إرشيد، والدكتور محمد التميمي، والدكتور مجدي دويكات، والدكتور مالك القب، وهم من كليتي الطب وعلوم الصحة والزراعة والطب البيطري.
وحمل المشروع عنوان "Genetic Variants at the MC4R Gene Locus in Obesity and Metabolic Syndrome among School-Aged"
أما المشروع الثالث فكان للدكتور محمد القنيبي، من كلية الطب وعلوم الصحة، وحمل عنوان
"Novel approaches to adjust glutamatergic synaptic transmission in the central nervous system"
وفي ذات السياق أشار الدكتور قبج إلى أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات لصالح تعزيز البحث العلمي المشترك بين فلسطين وجمهورية ألمانيا، من أهمها تمويل مشاريع بحثية مشتركة بقيمة حوالي 550 ألف يورو، ولفت أيضاً إلى أنه تم إقرار تمويل الدورة الثالثة لمشاريع بحثية عملية مشتركة جديدة بقيمة تتجاوز نصف مليون يورو، على أن يتم مضاعفة التمويل ليصل مبلغ المليون يورو في النداء البحثي القادم، إذ سيتم مناقشة مضاعفة التمويل في اجتماع اللجنة القادم المنوي عقده في مدينة رام الله.
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