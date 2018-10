ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج ‏PALGER 2017‎

رام الله - دنيا الوطنفازت ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح الوطنية في النداء الثاني لبرنامج التعاون الفلسطيني الألماني في ‏مجال البحث العلمي (‏PALGER 2017‎‏)، وهو عبارة عن اتفاقية تعاون تربط وزارة التربية والتعليم ‏العالي الفلسطينية، بنظيرتها الألمانية لدعم البحث على مستوى الجامعات‎ ‎الفلسطينية.‏وبلغ عدد المشاريع البحثية التي تم اعتمادها وإقراراها في هذا النداء 14 مشروعاً بحثياً في مجالات ‏متعددة وذات أولوية وطنية فلسطينية في مجالات مختلفة كالصحة والزراعة والمصادر الطبيعية وعلم ‏المواد وتكنولوجيا المعلومات والدرسات الإجتماعية التطبيقية.‏وتضم لجنة التعاون الفلسطيني الألماني في مجال البحث العلمي (‏PALGER 2017‎‏) من الجانب ‏الفلسطيني وكممثل عن جامعة النجاح الوطنية، الأستاذ الدكتور ناجي قطناني، عميد البحث العلمي في ‏الجامعة، ويترأسها عن الجانب الفلسطيني الدكتور إيهاب قبج، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، كما ‏تضم اللجنة الدكتور جميل حرب، والدكتور رائد عمرو، والدكتورة مكرم عباس.‏وأوضح الأستاذ الدكتور قطناني أن المشاريع الفائزة بالنداء من جامعة النجاح هي:‏مشروع للدكتور عبد الفتاح الملاح، من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وحمل عنوان"‏Advancing Reuse of Treated ‎‏"‏Wastewater in Palestine: A Framework for ‎Enhancing Sector"أما المشروع الثاني فكان للباحثين: الدكتور سعد اللحام والدكتورة ألما إرشيد، والدكتور محمد التميمي، ‏والدكتور مجدي دويكات، والدكتور مالك القب، وهم من كليتي الطب وعلوم الصحة والزراعة والطب ‏البيطري.‏وحمل المشروع عنوان "Genetic Variants at the MC4R Gene Locus in Obesity and Metabolic Syndrome among School-Aged"أما المشروع الثالث فكان للدكتور محمد القنيبي، من كلية الطب وعلوم الصحة، وحمل عنوان"Novel approaches to adjust glutamatergic synaptic transmission in the ‎central nervous system"وفي ذات السياق أشار الدكتور قبج إلى أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات لصالح تعزيز البحث العلمي ‏المشترك بين فلسطين وجمهورية ألمانيا، من أهمها تمويل مشاريع بحثية مشتركة بقيمة حوالي 550 ألف ‏يورو، ولفت أيضاً إلى أنه تم إقرار تمويل الدورة الثالثة لمشاريع بحثية عملية مشتركة جديدة بقيمة ‏تتجاوز نصف مليون يورو، على أن يتم مضاعفة التمويل ليصل مبلغ المليون يورو في النداء البحثي ‏القادم، إذ سيتم مناقشة مضاعفة التمويل في اجتماع اللجنة القادم المنوي عقده في مدينة رام الله.‏