شؤون فلسطينية

التربية تُعلن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية

التربية تُعلن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية؛ والتي تشمل منح سيادة الرئيس، ومنح مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2018.

ودعت الوزارة الطلبة لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على تفاصيل هذه المنح وشروطها، وآليات تقديم الطلبات، مشددةً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، وتقديم الوثائق المطلوبة كاملةً؛ حتى لا يفقد أي من الطلبة حقه في المنافسة على هذه المنح.

وبخصوص منح مجلس الوزراء، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية، أوضحت الوزارة، أن تقديم طلب واحد؛ كافٍ للمنافسة على المنحتين المذكورتين، منوهةً إلى أن تقديم الطلب لا يعني الحصول على المنحة؛ وإنما المنافسة.

أخبار ذات صلة

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

أحمد يوسف يدعو للحوار ما بين حماس واليهود حول العالم

وفد من &#34;دنيا الوطن&#34; يُهنئ الدكتور &#34;إبراش&#34; لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

وفد من "دنيا الوطن" يُهنئ الدكتور "إبراش" لتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الأزهر

التربية تبحث مع مسرح &#34;عشتار&#34; تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تبحث مع مسرح "عشتار" تعزيز الفن المسرحي في المدارس

محللون: عملية (بركان) تُثبت فشل المنظومة الإسرائيلية في التعامل مع العمليات الفردية

محللون: عملية (بركان) تُثبت فشل المنظومة الإسرائيلية في التعامل مع العمليات الفردية

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة توقف مطعماً عن العمل في الخليل

التربية تبحث مع مسرح &#34;عشتار&#34; تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تبحث مع مسرح "عشتار" تعزيز الفن المسرحي في المدارس

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

التربية تُنهي تحضيراتها لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم غاندي

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الشاعر وغنام يفتتحان نادي فنون الطبخ لتدريب الأطفال الأحداث

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج ‏PALGER 2017‎

ثلاثة مشاريع من جامعة النجاح تفوز بالنداء الثاني لبرنامج ‏PALGER 2017‎

التربية تُعلن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية

التربية تُعلن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية

الوزير طبيلة: استراتيجية الوزارة حماية المستورد والمواطن على حد سواء

الوزير طبيلة: استراتيجية الوزارة حماية المستورد والمواطن على حد سواء

منوعات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تسريب فيديو لفنان سوري وهو يرقص.. شاهدوا كيف تهرب من إحدى الفتيات

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة &#34;هازال كايا&#34; وهذا اسمها الحقيقي

تعرفوا إلى أبرز المحطات في حياة "هازال كايا" وهذا اسمها الحقيقي

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

فيديو: ناهد السباعي تكشف سر طلاقها المفاجىء

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي &#34;أجناب&#34;

أمينة خليل بعد انتقاد إطلالتها: لست مثالية ولدي "أجناب"

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

عربي

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

حفل زفاف نجل رجل أعمال مصري يثير غضباً والسلطات تحقق

من هي التركية &#34;خطيبة&#34; جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

من هي التركية "خطيبة" جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية