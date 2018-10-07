التربية تُعلن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية؛ والتي تشمل منح سيادة الرئيس، ومنح مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2018.





ودعت الوزارة الطلبة لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على تفاصيل هذه المنح وشروطها، وآليات تقديم الطلبات، مشددةً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، وتقديم الوثائق المطلوبة كاملةً؛ حتى لا يفقد أي من الطلبة حقه في المنافسة على هذه المنح.





وبخصوص منح مجلس الوزراء، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية، أوضحت الوزارة، أن تقديم طلب واحد؛ كافٍ للمنافسة على المنحتين المذكورتين، منوهةً إلى أن تقديم الطلب لا يعني الحصول على المنحة؛ وإنما المنافسة.

رام الله - دنيا الوطن