الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لديوان الموظفين العام (2016-2017)

تسلم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، التقرير السنوي لديوان الموظفين العام (2016-2017)، من رئيس الديوان موسى أبو زيد.





واطلع رئيس الوزراء من أبو زيد، على أهم ما جاء في التقرير السنوي من إنجازات وتحديات، إضافة إلى التوصيات التي جاءت نتاج التعاون المشترك بين الديوان، والموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، والتي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية (2017-2022).





وأشاد الحمد الله، بديوان الموظفين العام، ممثلاً برئيسه وجميع طاقم العاملين فيه، على جهودهم والنقلة النوعية التي قطعها خلال السنوات الأخيرة، والتطور المشهود على صعيد إنتاج المعرفة والإدارة؛ ليصبح نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً، مؤكداً مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للديوان.

رام الله - دنيا الوطن