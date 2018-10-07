جامعة الأقصى تستقبل وفداً من وزارة العمل

رام الله - دنيا الوطناستقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. أيمن صبح، وفداً من وزارة العمل، يضم مدير التعاون الدولي والعربي والعلاقات العامة بوزارة العمل، م. ماهر أبو ريا، ومدير عام التفتيش وحماية العمل بالوزارة، م. شادي حلس.وخلال حديثة، استعرض صبح مسيرة الجامعة والتطور الذي وصلت إليه، وذلك بفضل حالة الاستقرار والتوافق، مشدداً على استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم في مجال السلامة والصحة المهنية، مطالباً بتوفير فرص عمل لأوائل الطلبة في الجامعة، آملاً أن يتم استقطاب فئة أخرى من الخريجين، وتوفير المعنيين بالبحث العلمي، وتوفير الدعم اللازم لهم، وتوظيف جزء منهم في مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة.من ناحية أخرى، تحدث م. أبو ريا، عن دور جامعة الأقصى الريادي في مجالات البحث العلمي، موضحاً ضرورة تطوير مجال السلامة والصحة المهنية من خلال البحث العلميبالشراكة مع الجامعة، واستهداف فئة الطلبة بما يخدم الأهداف العامة، معرباً عن استعداد وزارة العمل لتوجيه عناوين لرسائل الماجستير، يستعين بها الطلبة في دراستهم.وفي نهاية اللقاء، شكر الوفد الزائر إدارة الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكداً على استمرار التعاون مع جامعة الأقصى، ومتمنياً للجامعة دوام التقدم والرقي.