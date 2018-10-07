شؤون فلسطينية

فتح: الحل الوحيد لقضيتنا يكمن بالاعتراف بحقوق شعبنا

فتح: الحل الوحيد لقضيتنا يكمن بالاعتراف بحقوق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (فتح): إن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لحماية من يغتصب الأرض الفلسطينية، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها القرارات والشرائع الدولية، يعجزعن حماية اَي مغتصب للأرض الفلسطينية، مهما حشد من عتاد، ومهما امتلك من قوة، ومهما استخدم من إرهاب وقتل، وعملية اليوم هي دليل آخر على ذلك.

وأكدت فتح، أن الحل الوحيد، يكمن في الاعتراف بحقوق شعبنا عبر تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني، ضمن دولة حرة ذات سيادة كاملة، تقام في الأرض المحتلة، وضمن حدود  الرابع من حزيران  يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابعت، أي محاولة لتجاوز هذه الحقوق، لن تجدي إسرائيل نفعاً، ولن تجلب لها ولمواطنيها الأمن، فلا أمن لأحد طالما بقي شعبنا محروماً من حقوقه في وطنه.

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