الأشغال العامة تُطلق مبادرة لتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة بمشاريعها

وأشارت إلى أنه سيتم تعميم هذه الفكرة على المؤسسات الرسمية الأخرى، وذلك من أجل المساهمة في التخفيف من حدة البطالة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، أنها أطلقت مبادرة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد من تخصص الهندسة في مشاريع الطرق.وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عنها: إنها أطلقت مبادرة مفادُها الاتفاق مع مقاولي المشاريع على ضرورة توظيف مهندسيّن من الخريجين الجدد في كل مشروع، مبيّنةً أنها أوجدت العام الماضي ما يقارب 35 فرصة عمل لمهندسين خريجين في مشاريع الطرق، ومشيرةً إلى أنه سيتم استيعاب أعداد أخرى في المشاريع المقبلة.وأوضحت، أن الهدف من ذلك المساهمة في التخفيف من البطالة المرتفعة، والتي وصل معدلها في مجال الهندسة والمهن الهندسية إلى 45% وذلك حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مبيّنةً أنه يتم إكساب المهندس الخريج الخبرة الكافية من خلال عمله في المشاريع، تؤهله بعد ذلك لفرص أخرى.