شؤون فلسطينية

"الإسلامي الفلسطيني" يتبرع بأجهزة إلكترونية لمدرسة في حوارة

"الإسلامي الفلسطيني" يتبرع بأجهزة إلكترونية لمدرسة في حوارة
رام الله - دنيا الوطن
قدم البنك الإسلامي الفلسطيني، تبرعا بأجهزة إلكترونية لصف المصادر الخاص بتعليم الطلاب، الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو مشاكل ذهنية، في مدرسة بنات حوارة الأساسية في نابلس.

وكانت مدرسة حوارة، قد نظمت احتفالاً في المدرسة لافتتاح صف المصادر، حضره وفد من البنك الإسلامي الفلسطيني، ضم كلاً من: مدير منطقة الشمال،ختام أبو عيطة، ومدير فرع نابلس، روند المصري، ومدير مكتب حوارة، مهدي صلاحات، كما حضره مدير مديرية جنوب نابلس في وزارة التربية والتعليم، نصر أبو كرش، ورئيس بلدية حوارة، ناصر الحواري، وأعضاء من مجلس بلدي حوارة، وأعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة وعدد من أهالي المنطقة.

واعتبر مهدي صلاحات مدير مكتب البنك الإسلامي الفلسطيني في حوارة، أن تبرع البنك بالأجهزة الإلكترونية نابع من إيمانه بدوره الاجتماعي في بيئته، مؤكداً سعي البنك لمساندة ودعم العملية التعليمية، من خلال توفير الأدوات التي تسهل على الطلبة الحصول على المعرفة.

وأشار صلاحات إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني، يدعم التحول التكنولوجي في جميع القطاعات، بهدف مواكبة العالم والاستفادة من الميزات الكبيرة والمتنوعة التي تتيحها التكنولوجيا، منوهاً إلى إطلاق البنك في العامين الأخيرين لحزمة مهمة من البرامج والتطبيقات الحديثة التي تسهل حصول العملاء على تجربة مصرفية مميزة. 

وتوجه صلاحات بالشكر الجزيل لمدرسة بنات حوارة الأساسية ولمديرية التعليم في الشمال على ما يبذلونه من جهود جبارة في خدمة أبناء المنطقة، معتبراً صف المصادر، إضافة مهمة من شأنها توفير التعليم المناسب لجميع الطلبة دون تمييز.

يذكر، أن البنك الإسلامي الفلسطيني، يولي اهتماماً خاصاً لدعم فئات المجتمع المختلفة، مراعياً إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى أن ميزانية برامج المسؤولية المجتمعية للعام الماضي 2017 تجاوزت 800 ألف دولار، تم توجيه جزء كبير منها لدعم قطاعي التعليم والصحة.

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&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يتبرع بأجهزة إلكترونية لمدرسة في حوارة

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