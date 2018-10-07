صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أريئيل)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة (أريئيل) جنوب نابلس.
نشرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة (أريئيل) جنوب نابلس.
وأكدت الصحيفة، أن الشاب الفلسطيني ربط المستوطنين الثلاثة من اليدين والقدمين وأطلق النار عليهم، من مسافة صفر، ولاذ بالفرار.
وقد أسفرت العملية عن مقتل مستوطن ومستوطنة، وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.
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