تشكيل مدرسي جديد سيُقلص عدد المعلمين بمدارس (أونروا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال اتحاد المعلمين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن إدارة الوكالة، عملت تشكيلاً مدرسياً جديداً بزيادة 41.2 طالب في الصف الواحد.وعبر الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن رفضه لهذا التشكيل، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى تقليص حوالي 200 وظيفة معلم في قطاع غزة، مما يزيد من حجم المعاناة على اللاجئين.وشدد على ضرورة أن تلتزم (أونروا) بما تم التوافق عليه مع المفوض في عام 2016 وهو متوسط أقل من 39.5 للفصل الواحد.وقال: "إن زيادة التشكيل، سيؤدي إلى اكتظاظ في كثير من الفصول، مما سيؤثر سلباً على العملية التعليمية وجودتها، ويزيد أعباء المعلمين، ويقلل من التحصيل الدراسي".وأضاف: "إن الاستغناء عن حوالي 200 معلم مياومة، يزيد الأمور تعقيداً في الوقت الذي نطالب فيه بتثبيت جميع المعلمين في الشواغر، ووقف سياسة تجميد التوظيف الظالمة".ودعت كل الجهات الفلسطينية، وعلى رأسها لجان اللاجئين، ومجالس أولياء الأمور إلى التدخل لدى الوكالة؛ لوقف هذا الأمر والعودة للتشكيل القديم.