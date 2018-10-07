شؤون فلسطينية

أبو شنب: المطلوب انهاء السيطرة على قطاع غزة.. عناصر من حماس عطلت عمل الحكومة

أبو شنب: المطلوب انهاء السيطرة على قطاع غزة.. عناصر من حماس عطلت عمل الحكومة

خاص دنيا الوطن
أكد حازم أبو شنت، القيادي في حركة فتح، أنه لا حاجة إلى مبادرات من أي طرف كان، وإنما لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وقال: "المطلوب إنهاء السيطرة والشكل الُمسيء على قطاع غزة، والعودة إلى الحياة المدنية، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في غزة، وأن تستطيع ممارسة الحكومة بكافة أذرعها، الإدارة والاقتصادي والأمن؛ لأننا بحاجة إلى تقييم الحكومة من خلال تقديمها للخدمات".

وأضاف: خلال لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "ليس المطلوب أفكاراً أو وريقات، وإنما تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وآخرها اتفاق 2017، وبالتالي منذ ذلك كان يفترض تنفيذ كل البرامج، وبالتالي تمارس الحكومة عملها بداية هذا العام".

وتابع: "هناك عناصر من حماس عطلت الحكومة، ولم تمكنها من ممارسة عملها، وبالتالي نريد أن نرى الحكومة في قطاع غزة، وبالتالي نُقيم أداءها بتقديم الخدمات".

وأشار أبو شنت، إلى أن الموضوع ليس بالموظفين، هل تلقوا رواتب أم لا، وإنما حل الإشكاليات سياسياً، فتتمكن الحكومة، وبالتالي تقدم الخدمات.

وقال: "المقصود لا نقف عند إشكاليات أفراد، وإنما أن يكون هناك تفهماً بأن الإشكالية الرئيسية هي الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يجب إنهاء سيطرة جماعة مسلحة على جزء من البلاد".

وتابع: "يجب استعادة وحدانية الموقف، سواء الأداء الحكومي ووحدانية الجهاز الإداري والقضائي، حتى تستطيع الحكومة من أداء عملها".

واستطرد بقوله: "الأساس في اختيار الموظفين، أن يكون هناك معايير، وليس على أساس الانتماء، لذلك فإن القانون هو الأساس، فإذا كان هناك وحدانية القانون، يصبح الموظفون سواء بدون تمييز".

وأكد أنه لا يوجد أزمة مطلقاً في ملف الموظفين، منوهاً إلى أن ما حدث أن حماس فضلت أن تقدم هذا الملف على الملفات الأخرى.

وبين أن ما تم التوقيع عليه، ولكن تعطل كل ذلك، والجهة المعطلة هي حركة حماس، مشيراً إلى أنه حين انتخاب السنوار، قال مجموعة كلمات، أدت إلى تهدئة خواطر المواطنين، ولكن تمرد عليه الكثيرون، وتم منعه من التعامل مع الإعلام.

وقال: "يجب الذهاب بنية صادقة لإنهاء المشهد المخزي، واستعادة الوحدة الوطنية، ولكن ذلك يحتاج إلى ثمن".

وطمأن أبو شنب بأن هناك مساعٍ جدية ونوايا حقيقية لإنهاء الانقسام، نحن في حركة فتح نرغب بإنهاء ملف الانقسام والذهاب إلى وحدة وطنية.

وقال: "عندي ثقة بأن مجموعة صالحة لديهم الرغبة في الوفاق الوطني، والانكفاء عن الخروج من القانون، وأدعوا إلى تبني فكرة مشتركة نحو البناء".

أخبار ذات صلة

الوزير طبيلة: استراتيجية الوزارة حماية المستورد والمواطن على حد سواء

الوزير طبيلة: استراتيجية الوزارة حماية المستورد والمواطن على حد سواء

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لديوان الموظفين العام (2016-2017)

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لديوان الموظفين العام (2016-2017)

نظمي مهنا: تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) ليومي الأحد والاثنين

نظمي مهنا: تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) ليومي الأحد والاثنين

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من وزارة العمل

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من وزارة العمل

فتح: الحل الوحيد لقضيتنا يكمن بالاعتراف بحقوق شعبنا

فتح: الحل الوحيد لقضيتنا يكمن بالاعتراف بحقوق شعبنا

الأشغال العامة تُطلق مبادرة لتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة بمشاريعها

الأشغال العامة تُطلق مبادرة لتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة بمشاريعها

&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يتبرع بأجهزة إلكترونية لمدرسة في حوارة

"الإسلامي الفلسطيني" يتبرع بأجهزة إلكترونية لمدرسة في حوارة

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أريئيل)

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أريئيل)

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الوزير طبيلة: استراتيجية الوزارة حماية المستورد والمواطن على حد سواء

الوزير طبيلة: استراتيجية الوزارة حماية المستورد والمواطن على حد سواء

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لديوان الموظفين العام (2016-2017)

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لديوان الموظفين العام (2016-2017)

نظمي مهنا: تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) ليومي الأحد والاثنين

نظمي مهنا: تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) ليومي الأحد والاثنين

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من وزارة العمل

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من وزارة العمل

فتح: الحل الوحيد لقضيتنا يكمن بالاعتراف بحقوق شعبنا

فتح: الحل الوحيد لقضيتنا يكمن بالاعتراف بحقوق شعبنا

الأشغال العامة تُطلق مبادرة لتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة بمشاريعها

الأشغال العامة تُطلق مبادرة لتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة بمشاريعها

&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يتبرع بأجهزة إلكترونية لمدرسة في حوارة

"الإسلامي الفلسطيني" يتبرع بأجهزة إلكترونية لمدرسة في حوارة

تشكيل مدرسي جديد سيُقلص عدد المعلمين بمدارس (أونروا) في قطاع غزة

تشكيل مدرسي جديد سيُقلص عدد المعلمين بمدارس (أونروا) في قطاع غزة

منوعات

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

شاهد.. حليمة بولند تخضع لجلسة تصوير جريئة جديدة

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

فيديو: اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

ببا عز الدين.. الراقصة التي أفلست يوسف وهبي ودفعته للإدمان وقتلها القصر الملكي

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

بعدما صدمت الجمهور بنضجها في إطلالاتها.. منة عرفة تُفاجئ الجمهور بآخر تصريح

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

شاهد الصورة التي دفعت أيتن عامر لاتباع حمية غذائية قاسية

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال تارة فارس

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

أصالة نصري تتغزّل بألبُوم عمرُو دياب.. والمُتابعُون: تطبيل ونفاق

&#34;العيلة كلها بنات حلوة&#34;.. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

"العيلة كلها بنات حلوة".. صورة جديدة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثير الجدل

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

حلا شيحا تستعِدْ مجدها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

فيديو: 8 نجمات عربيّات تغلّبن على سرطان الثدي.. تعرف عليهن

عربي

من هي التركية &#34;خطيبة&#34; جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

من هي التركية "خطيبة" جمال خاشقجي التي ظهرت فجأة؟

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

حوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

جمال مبارك يعود للواجهة السياسية

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين

مجلة أمريكية: ملك الأردن رفض مقترحًا حول اللاجئين الفلسطينيين