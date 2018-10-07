بماذا علق نتنياهو وليبرمان على عملية (أرئيل)؟

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، عملية (أرئيل) التي قُتل فيها مستوطنان إسرائيليان اليوم الأحد، بـ "العمل الإرهابي الخطير للغاية".وأضاف أن "الإسرائيلييْن قتلا بوحشية"، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تلاحق منفذ العملية، وفق ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت).وأعرب عن اعتقاده، بأن قوات الجيش، ستضع يدها على المنفذ في أقرب وقت ممكن، على حد قوله.بدوره، تحدث وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان عن العملية واصفاً إياها بالهجوم الخطير.وأضاف، أن الجيش وقوات الأمن يطاردان المنفذ بشكل واسع النطاق، والعثور عليه هي مسألة وقت فقط، كما قال.وكان مستوطنان قتلا، وأصيبت أخرى صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب مستوطنة (أرئيل) بالضفة الغربية، قبل أن يهرب من المكن.