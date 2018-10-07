الجهاد الإسلامي: عملية (ارئيل) رد طبيعي على جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، إن عملية (أرئيل) رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة والقدس و(الخان الأحمر).وأضافت على لسان مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، في تصريح صحفي، أن "دماء الشهداء الأبطال وتعمد استهداف الأطفال والمساس بالأقصى لن يمر دون رد، وهذا لسان حال المقاوم الثائر الذي نفذ العملية البطولية".وبارك شهاب للشعب الفلسطيني ولذوي الشهداء هذه العملية الفدائية، مؤكداً أن الاستيطان هدف مشروع للمقاومين والثائرين.ودعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني في القدس والضفة، وكل مكان للانتفاض في وجه الاٍرهاب الاستيطاني، حتى طرده وتحرير الضفة من الاستيطان والمستوطنين.ويُذكر، أن مستوطنين قتلا، وأصيبت أخرى صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار، نفذها فلسطيني قرب مستوطنة (أرئيل) بالضفة الغربية.